Acil Durum Hastanesi kaynıyor… İçerisi ayrı, dışarısı ayrı dert: Bekleme eziyeti

Fehime ALASYA

Vakaların patladığı bugünlerde, Acil Durum Hastanesi’nde de çok yoğun saatler yaşanıyor… YENİDÜZEN, Acil Durum Hastanesi’ne girdi, yaşananları izledi… Hastaneye başvuranlar en çok ‘beklemekten’ yakındı…

Pandemi Hastanesi’ni ziyaret eden Başbakan Faiz Sucuoğlu, ‘sağlıkta panik ya da kontrolsüz bir durum yok…’ mesajı verse de, hastaneye gelen pozitif hasta ve hasta yakınları ile temaslılar ‘daha iyi şartlarda sağlık hizmeti’ beklentisini belirtti.

Son günlerde 200’lü rakamların altına inmeyen vaka sayıları, dün de öğle saatlerinde 150 olarak kayıtlara geçti, akşam ise 265 olarak açıklandı.

Sadece rakamlardan ibaret olmayan bu kişiler ve temaslıları, ‘pozitifsiniz’ telefonunun ardından soluğu Pandemi Hastanesi’nde aldı.

Artan vakalarla birlikte hastanede, pozitifler ve temaslılar olarak ayrılan her iki noktanın da gün boyu aralıksız dolu olduğu, onlarca kişinin girip çıktığı dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinden saat 11.00’e dek muayene bölümüne 150 kişi kayıt yaptırıp doktor muayenesinden geçerken, temaslı bölümüne ise 85 kişi PCR yaptırdı. Gün boyu hastaneye gelenler arasında en çok da küçük çocuklar yer aldı.

Bazı hastalar uzun süre içeride muayene olmayı beklerken, bazıları dışarıda karantina merkezlerine gitmek için toplu taşımayı bekledi.

Hastane içinde bekleyen hastalar yoğunluğa neden olurken, dışarıda bekleyen vatandaş, aracının içinde oturmayı tercih etti. Pandemi Hastanesi’ndeki en büyük sıkıntının ‘bekleme’de olduğu dikkat çekerken, temizlikçisinden sağlıkçısına, tüm görevlilerin durmaksızın çalıştığı da dikkat çekti.

Kendi aracıyla gelenler, minibüsler, toplu taşıma…

Hastane önündeki minibüs ve toplu taşıma araçları hiç eksik olmadı. Vasıtası olmayan kişiler, evinden devlet tarafından aldırıldı, önce muayeneden geçti, sonra da karantina merkezlerine götürülmek için yeni bir minibüsün gelmesini bekledi.

Yoğunluk otoparktan hissediliyor

Hastanedeki yoğunluk kendini daha ilk dakikadan hastane otoparkında gösteriyor. Otoparkta bir araçlık yer dahi bulunmadığı anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar, aracını yolun karşı tarafına park ediyor.

Muayene sırası zaman zaman dışarıya taştı, çocuklu aileler ve çocukların bekleyişi yürek burktu

Yoğunluk zaman zaman artarken, kimi zaman uzayıp giden muayene sırası kapı dışına taştı. Gelen pozitif vakalar içinde en çok da çocuklar olduğu dikkat çekti.

Hemen hemen her ailenin yanında ya pozitif, ya da temaslı bir çocuk olduğu gözlemlendi. Çocukların varlığı en çok da PCR merkezinde sürüntü alındığı sırada ağlama seslerinin duyulmasıyla hissedildi.

Bazı hastalar uzun süre içeride bekledi

Muayene kayıt işlemi yapılan salonda pozitif vakalar yoğun bir kalabalık içinde beklerken YENİDÜZEN’in objektifine yansıdı. Doktor muayenesi ve bileklik gibi diğer işlemlerin yapılması için bazı hastalar uzun süre içeride bekledi.

Bir diğer beklemenin ise muayene işlemi sonrasında karantina merkezlerine gitmek için yaşandığı gözlemlendi.

Bazı hastaların, hastane önündeki bahçede birkaç saati aşkın toplu taşımayı beklediği görülürken, toplu taşımaya binişlerin de yine sağlık çalışanlarının yönlendirmesiyle yapıldığı dikkat çekti.

Temizlik ve hijyen çalışmaları hiç bitmedi

Hastane önünde dikkat çeken bir diğer ayrıntı da temizlik ve hijyen çalışmaları oldu. Temizlik personellerinin durmaksızın kapı kollarını, kapıları, vatandaşların ve personelin oturduğu sandalyeleri dezenfektanlarla temizlediği, etrafın temizliğine büyük önem gösterdiği gözlemlendi.

Ön safhada mücadele edenler ya özel şirket elemanı, ya da ‘mevsimlik işçi’

Hastanedeki gerek temizlik, gerek sağlık çalışanlarının arasında yer alan görevlilerin ya özel şirket elemanı, ya da mevsimlik işçi statüsündeki çalışanlar olduğu ifade edildi.

Önceki gün kendi rızasıyla hastaneden çıktı, dün yeniden geldi, yoğun bakıma alındı

YENİDÜZEN’in ‘Pandemi gözleminde’ en can alıcı olay ise önceki gün tedaviyi reddedip, kendi rızası ile hastaneden ayrılan ve durumu kötüye gittiği için dün yeniden hastaneye başvuran 52 yaşındaki bir erkek hastanın durumuna tanıklık etmesi oldu.

Solunum yetmezliği ile dün yeniden pandemiye getirilen söz konusu hastaya saniyeler içinde müdahale edildiği ve hemen yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ambulans ile sedyede getirildi, dakikalarca bekledi…

Kimi hastaların hiç semptom dahi göstermediği, sadece burun tıkanıklığı ve kendi şüphesi üzerine pozitif sonuç aldığı öğrenirken, kimileri ise durumu kötü olduğu için ambulansla sedye üzerinde hastaneye getirildiği gözlemlendi. Sedye ile gelen bazı hastalar da hastanede dakikalarca muayene kayıt sırasında bekledi.

Mahkum ve tutuklular da hastanede

Birkaç hafta önce Cezaevi’ne de giren ve korkuya neden olan COVID-19 salgınının etkileri halen sürüyor.

Pandemi Hastanesi’ne başvuran vatandaşların yanı sıra mahkumların da getirildiği görüldü. İki donanımlı gardiyan, iki de sivil polisin eşlik ettiği pozitif mahkumlar da gardiyan vasıtası ile kayıt yaptırıp, muayene olduktan sonra hastaneden ayrıldı. Mahkumların hastanede birkaç saat geçirdiği görüldü.

“PCR’ım 2 günde çıktı”

Pandemi Hastanesi’nde ismini vermek istemeyen bir hasta, Fuar Alanı’nda yaptırdığı PCR testinin sonucunu iki gün beklediğini belirtti. Söz konusu vatandaş, “Duyarlı biri olmasam eve kapanıp sonuç beklemezdim, sokak sokak gezerdim. Bu konuda daha hızlı çalışılması gerek.” diye sitem etti.

Fırat Özer: “Gelecek olan yetişkinler neyse de çoluk çocuk bu beklemeye pek dayanamıyor”

Pozitif olan eşinin muayenede işlemlerini yapmasını beklenen Fırat Özer, geçtiğimiz gün vakaların patladığı günlerde sabah 8’de gelip akşam 6’ya kadar beklediklerini anlattı.

Çocuklarından birinin de pozitif olduğunu belirten Özer, “Hepimiz bu köprüden geçeceğiz ama önemli olan biraz daha düzgün şartlarda olması” dedi.

İkinci seferdir Pandemi hastanesinde işlem yapan Özer, tecrübelerine dayanarak, “Gelecek olanlar burada bir tam gün geçirecekmiş gibi plan yapıp yanına atıştırmalık bile koysun” dedi, buraya gelecek olan hastalara tavsiyelerde de bulundu.

Özer, “Her şeyi de devletten beklememek gerek ama biraz daha iyi çalışmalar olmalı. Geçen gün çok bekledik, içeride sadece su ve birkaç poğaça vardı, çocukların acıkacağını tahmin ettim, şimdi gelirken, iyice yiyin, acıkmayın diye uyardım. Gelecek olan yetişkinler neyse de çoluk çocuk bu beklemeye pek dayanamıyor” şeklinde konuştu.

Tansiyonlar yükseliyor, kısa süreli gerginlikler yaşanıyor…

Canpolat: “Negatif olduğum için burada muayene olamayacağımı söylediler ama bu bileklikle başka doktor da beni muayene etmedi, bu durumda ne yapmam lazım?”

Eşi COVID-19 pozitif olan Veli Canpolat, temaslı olarak elindeki bilekliği ve küçük kızıyla pandemi hastanesinde PCR yapmak için beklerken, Sağlık görevlileri ile kısa süreli bir gerginlik de yaşadı.

Canpolat, tansiyonun yükseldiği bu dakikalardan sonra şikayetini bir de YENİDÜZEN’e dile getirdi:

“Temaslıyım, pozitif değil ama çok şiddetli öksürüğüm başladı. Bana Negatif olduğum için burada muayene olamayacağımı söylediler ama bu bileklikle beni muayene etmeyi başka doktor da kabul etmedi, bu durumda ne yapmam lazım?”

Kısa süreli gerginliğin ardından sağlık çalışanları Canpolat’a içeride pozitif bölümünde muayene olabileceği bilgisini verse de Canpolat, “Küçük kızım yanımda, onu bu hastaların içine sokamam” diyerek evin yolunu tuttu.

Canpolat, “Yarın (bugün) daha kötü olursam, yalnız gelir, çocuk yokken girer muayene olurum” dedi.

Toplu taşıma uzun süre beklendi…

Hemen hemen her ailenin yanında ya pozitif, ya da temaslı bir çocuk olduğu gözlemlendi.

Toplu taşıma ile hastaneye geliş

Temizlik personellerinin durmaksızın kapı kollarını, kapıları, vatandaşların ve personelin oturduğu sandalyeleri dezenfektanlarla temizlediği, etrafın temizliğine büyük önem gösterdiği gözlemlendi.

Mahkum ve tutuklular da hastanede

Başbakan Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve beraberindeki bazı hekimler ile Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti, iyimser bir tablo çizdi:

“Yandık, tutuştuk endişesi yersiz…”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Havalar soğumasıyla Covid-19 vakalarının artması beklenen bir durumdu. Moral bozmaya gerek yok, her şey kontrol altında…” dedi.

Önümüzdeki 3-4 ayda vaka sayısının artabileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Kapanıyoruz, kapanacağız, okulları kapatalım, ülkeyi tekrardan kapatalım” yönündeki endişelere değinerek, “Böyle bir şeye gerek yok. Sağlıkta gereken yapılıyor. Bazı çevrelerin ‘yandık, bittik’ endişesi yersiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini de ifade ederek, vatandaşlara “aşı olmayı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane ve hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Sucuoğlu’na Sağlık Bakanı Ali Pilli, başhekimler, Sağlık Bakanlığı bürokratları eşlik etti.

“Moraller en üst seviyede… Sağlıkta panik ya da kontrolsüz bir durum yok”

Görevlerini özveriyle yapan sağlık çalışanlarının moralinin en üst seviyede olduğunu kaydeden Başbakan, “Bazı çevrelerin söylediği gibi sağlıkta panik ya da kontrolsüz bir durum yok. Her şey güzel gidiyor” dedi.

“Önce sağlık, daha sonra diğer şeyler gelir”

Pandemi Hastanesi’ndeki 160 yatağın 97’sinin dolu olduğunu belirten Sucuoğlu, yatak sayısının rahatça 200’e çıkarılabileceği bilgisini aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personelinin Covid-19’la mücadelede her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, hükümetin de bu mücadeleye her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Sucuoğlu “Önce sağlık daha sonra diğer şeyler gelir” dedi.

KKTC’deki sağlık hizmetleriyle Covid’le mücadelenin dünya standartlarına göre en üst seviyelerde olduğunu ifade eden Sucuoğlu, özverili çalışmaları için sağlık personeline, organizasyona katkısı nedeniyle Sağlık Bakanına ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

“Aşı konusunu ihmal etmeyelim”

Vatandaşlara “Aşı konusunu ihmal etmeyelim” çağrısı yapan Sucuoğlu, aşılı vatandaşların aşısızlara göre hastalığı çok daha rahat geçirdiğini hatırlattı. Sucuoğlu, “Aşımızı yaptıralım ki çevremizi, yakınlarımızı üzmeden bu virüsten kurtulabilelim” dedi.