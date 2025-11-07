"Abi bununla çay, şeker alırsınız”
Ercan Havalimanı’nda muhaceret görevlisiyle yaşadığı tartışmanın ardından meselenin kapanması için muhaceret amirine 300 dolar rüşvet teklif etmekle itham edilen zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
Ercan Havalimanı’nda meydana gelen, 'kamu görevlisine rüşvet verme, rahatsızlık ve uygunsun harekette bulunma' suçlarından tutuklanan O.Ç, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Kuşak mahkemeye olguları aktardı.
Polis, 6 Kasım 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Ercan Hava Limanından adaya giriş yapan zanlının muhaceret işlemleri için sırasını beklerken kırmızı çizginin gerisinde beklemesi gerektiği konusunda kendisini uyaran görevli muhaceret memuruna hitaben yüksek sesle 'arıza' deyip rahatsızlık yarattığını açıkladı.
Polis, akabinde muhaceret şubesinde beklediği esnada muhaceret amiri olan C.Ö'ye meselenin kapatılması için 300 Dolar nakit para uzatıp, "Abi bununla çay, şeker alırsınız." diyerek rüşvet teklif ettiğini kaydetti.
Polis memuru, tutuklanan zanlının sorgusunda suçlarını itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.