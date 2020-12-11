AB’den Türkiye’ye aşamalı yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleri nedeniyle aşamalı yaptırım kararı aldı.

Brüksel'de Perşembe günü başlayan AB liderler zirvesinde Türkiye’ye yaptırım konusunu da ele alan AB devlet ve hükümet başkanları, Cuma sabaha karşı yayımlanan sonuç bildirgesinde yaptırım listesini genişletme ve Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan kişi ya da kuruluşların listeye eklenmesine karar verdi.

Ankara'nın tutumunu değiştirmemesi durumunda ise yaptırımların kapsamının genişletilmesi gündeme gelecek. Buna göre AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, en geç Mart ayına kadar Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda seçenekler ve mevcut yaptırımların kapsamının genişletilmesinin de yer alacağı bir rapor hazırlayacak. Rapor, Mart ayında yapılması planlanan AB liderler zirvesinde ele alınacak. AB liderlerinin, Türkiye'ye karşı izlenecek yol konusunda 20 Ocak'ta göreve başlayacak ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ile de istişare etmek istediğine dikkat çekiliyor.

Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın talep ettiği ağır yaptırımlar ve silah ambargosuna yönelik bir karar ise AB liderler zirvesinde kabul görmedi.

Bildiride, "Türkiye'nin tek taraflı eylemler ve provokasyonlarda bulunmasından ve AB'ye yönelik söyleminden üzüntü duyulduğu” not edilerek Oruç Reis'in geri çekilmesine rağmen Doğu Akdeniz'de "tek taraflı ve provokatif eylemlerin devam ettiği” kaydedildi.

AB liderleri ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin tek taraflı olarak kısmen yaya trafiğine açılmasını da kınadı. Bildiride, Kıbrıs'ta çözüm için BM himayesinde müzakerelere bir an önce başlanması talep edildi.

Liderler Türkiye ile "pozitif gündeme geri dönülmesi” arzusunu da bir kez daha dile getirerek Ankara'nın tutumunu değiştirmesi durumunda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi teklifini yineledi. Bildiride, Suriyeli sığınmacılara yönelik AB yardımları yoluyla Türkiye'ye desteğin sürdürülmesine hazır olunduğu da vurgulandı.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz faaliyetleri nedeniyle 2019 Kasım ayında yaptırımlar için yasal çerçevede uzlaşmış, ancak yaptırım listesinin sonradan doldurulması kararlaştırılmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) iki yöneticisi yaptırım listesine alınmıştı.