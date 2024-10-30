ABD'de başkanlık seçimi için kullanılan erken oy sayısı 51 milyonu aştı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine bir hafta kala erken oy kullanma sürecinde ülke genelinde 51 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı bildirildi.

The Hill'in haberine göre, 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, milyonlarca Amerikalı seçmen, posta yoluyla ya da sandıklarda erken oy verme hakkını kullanmaya devam ediyor.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın sistemleri ABD genelinde erken oy kullanma hakkının bulunduğu eyaletlerde dün yerel saat 16.00 itibarıyla 24 milyondan fazla kişinin posta yoluyla ve yaklaşık 27 milyon kişinin ise şahsen erken oy kullandığını açıkladı.

Mevcut sayı, 2020 seçimlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle Amerikalıların posta yoluyla kullanmaya yöneldiği 154 milyondan fazla oyun neredeyse üçte birine tekabül ediyor.

Şu ana kadar 51 milyonu aşan erken oylar genel seçim sonuçlarının güçlü bir göstergesi olarak görülmüyor.

Michigan, Pensilvanya ve North Carolina gibi kritik çekişmeli eyaletlerin her birinde 1,44 milyondan fazla erken oy kullanıldı. Harris ve Trump için en kritik bölgeler olarak görülen bu eyaletler aynı zamanda Kongre'nin kontrolünün belirlenmesinde etkili rol oynuyor.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oyunu kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.