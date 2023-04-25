ABD Kıbrıs'a 80'den fazla eski eseri iade ediyor

80'den fazla eski eser Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Kıbrıs'a iade ediliyor. İade nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti Eski Eserler Dairesi Dekanı Dr. Marina Solomidou-Ieronimides'in katılımıyla Washington'da bir tören düzenlendi.

Kıbrıs'ın ABD Büyükelçisi Marios Lysiotis, ABD makamlarının (HSI-Homeland Security Investigations, FBI-Federal Bureau of Investigation ve CBP-Customs and Border Protection) Kıbrıs'ın kültürel mirasını korumak için birlikte çalıştıklarını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

HSI (Homeland Security Investigations) Uluslararası Operasyonlar Müdür Yardımcısı Ricardo Mayoral, Kıbrıs halkına olağanüstü bir kültür varlığını iade etmekten onur duyduğunu söyledi.

Yetkili, "MÖ 800 ila 600 yıllarına ait bir Demir Çağı Oenochian testisini iade ediyoruz. Bir süre önce de biri M.Ö. 385 yılına ait iki nadir antik Kıbrıs sikkesini ve 18. yüzyıla ait bir freski iade etmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Kıbrıs'ın Washington Büyükelçiliği tarafından Twitter'da yapılan paylaşımda, Eski Eserler Dairesi Dekanı Dr. Marina Solomidou-Ieronymidou'yu Washington'da ağırladıkları ve 80'den fazla Kıbrıs eski eserinin iade töreninin gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, kültürel mirasın korunması için ABD makamlarıyla (HSI, FBI, CBP) yapılan iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.