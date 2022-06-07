AB yetkilileri 'insanca yaşam standardı' sağlayacak asgari ücret kuralları üzerinde uzlaştı

Avrupa Birliği genelinde "yeterli yaşam standardını sağlayacak" asgari ücret konusunda uzlaşmaya varıldı.

Buna göre her üye ülkede asgari ücret, 'insanca bir yaşam standardı' sağlamaya yeterli seviyede olacak. Kuralların ihlali durumunda işçiler, temsilcileri ve sendika üyeleri için tazminat hakkı doğabilecek.

Üye ülkelerdeki ilgili makamların ücretleri belirleme yetkilerini gözeten AB kuralları olacak.

Buna göre sendikaların işçilerin yüzde 80'inden daha azını kapsadığı ülkelerde toplu pazarlık unsuru güçlendirilecek.

Mutabık kalınan mevzuat, tüm AB ülkelerindeki asgari ücretlerin işçiler için 'insana yakışır yaşam standartlarını garanti etmesini sağlamayı' amaçlıyor.

Pazartesi gecesi varılan anlaşmayla, Parlamento ve Konsey müzakerecileri, yeterli asgari ücret belirlenmesine yönelik AB kuralları üzerinde anlaştılar.

Yeni mevzuat, iş sözleşmesi veya iş ilişkisi olan tüm AB çalışanları için geçerli olacak.

Yeterli ücret nasıl belirlenecek?

Anlaşmaya göre, üye devletler, mevcut yasal asgari ücretlerinin kendi sosyo-ekonomik koşullarını ve satın alma güçleri çerçevesinde iyi bir yaşam standardı sağlamaya yeterli olup olmadığını değerlendirmek zorunda olacak

Yeterlilik değerlendirmesi için AB ülkeleri gerçek fiyatlarla bir mal ve hizmet sepeti oluşturacak. Üye ülkeler ayrıca, brüt ortalama ücretin yüzde 60'ı ve brüt ortalama ücretin yüzde 50'si gibi, uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan gösterge niteliğindeki referans değerleri de uygulayabilecek..

Asgari ücretten yapılacak kesintiler veya değişiklikler, ayrımcı değil orantılı olacak. Adli veya idari makam tarafından yapılan kesintiler meşru bir amaca sahip olacak.