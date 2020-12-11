AB, Türkiye'ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar genişletilip, sondaj çalışmalarından sorumlu kişi ve firmaların listeye eklenmesi kararlaştırıldı.

Brüksel'de Birlik üyesi 27 ülke liderini bir araya getiren AB Zirvesinin ilk gün ana gündem maddesini, bütçe ve Brexit konularıyla birlikte Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki yürüttüğü doğal gaz arama çalışmaları ve Türkiye ile ilişkiler oluşturdu.

Zirvenin ilk gününde alınan karar doğrultusunda geçen yıl hayata geçirilen 'hedefli yaptırımlar' listesine, sondaj faaliyetlerinden sorumlu görülen kişi, kurum ve firmalar eklenecek. Diplomatlara göre Ankara'nın geri adım atmaması halinde yaptırımların daha da arttırılması muhtemeller arasında.

Yunanistan ve Kıbrıs'ta hayal kırıklığı

Kararın, Türkiye ekonomisini bütünüyle hedef almayıp, silah ambargosunu da kapsamadığından Yunanistan ve Kıbrıs tarafında hayal kırıklığına yol açması bekleniyor. Zira, Doğu Akdeniz krizinin başından bu yana Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa, Brüksel'in Ankara'ya daha sert yaptırım uygulaması için girişimlerde bulundu.

AB-Türkiye ilişkileri hakkında rapor hazırlanacak

Zirvenin sonuç bildirisininde, "Türkiye'nin tek taraflı adımlara ve provokasyonlara devam ettiği, AB'ye karşı söylemini yükselttiği" belirtilerek, Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için gerginliğin düşürülmesinde AB tarafının ısrarcı olduğu ifade edildi.

Bildiride, 11 Kasım 2019'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine karşı alınan kısıtlayıcı tedbir kararı temelinde, daha önce hazırlanan listeye ek yapılması için AB Konseyi'ne çağrı yapıldı. Şu ana kadar kara listeye alınan Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yöneticileri Mehmet Ferruh Akalın ve Ali Coşkun Namoğlu'na yönelik yaptırımlar ise 12 Kasım 2021'e kadar uzatılmıştı.

AB liderleri ayrıca Mart 2021'deki zirveye kadar Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin durumunun yanı sıra yol haritasını belirleyecek seçeneklerle ilgili rapor sunulmasını istedi.

Maraş ile ilgili Ankara'ya kınama

Zirvede söz konusu mevzuyla ilgili ABD ile koordinasyon içinde olunması hedeflenirken, Ankara'nın Maraş'taki adımlarının da şiddetle kınandığı vurgulandı. Sonuç bildirgesinde, Türkiye'ye "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 nolu kararlarına uyulması" çağrısı yapıldı.

Yaptırımlarda frene bastıran mülteciler

Yunanistan ve Kıbrıs'ın daha kapsamlı yaptırım çağrısına karşılık bulamamasının sebebi olarak mülteci krizine işaret ediliyor.

Türkiye ile ilgili atmosferi yumuşatmak isteyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve öncesi konuşmasında Türkiye'nin 4 milyon göçmeni ağırlayarak, en fazla yabancıya kucak açan NATO üyesi olduğunu ve ülkenin terör saldırıları ile sarsıldığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Fikir ayrılıkları var, farlılıklar var, bunları çözmeliyiz. Ancak aynı zamanda Türkiye'nin NATO'nun ve Batı'nın bir parçası olarak önemini de kavramalıyız." dedi.