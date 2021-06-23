AB Sonuç Bildirgesi’nde federal çözüm ve Maraş vurgusu

Gözler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Türkiye'nin AB üyelik süreci, ayrıca Gümrük Birliği, göç iş birliği ve insani yardımların yanı sıra Kıbrıs, Suriye, Libya ve Afganistan gibi bölgesel meseleleri de ele alması beklenen “Sonuç Bildirgesi”ne çevrildi.

Kıbrıs Haber Ajansı, “sonuç bildirgesi taslağı”na dair bazı ipuçlarını duyurdu. Alithia gazetesi bu yöndeki gelişmeyi “Kıbrıs Sorunu Hakkında Sonuç Bildirgesi Taslağında İyileştirmeler” başlığıyla yayınladı.

Avrupa Konseyi’nin, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasını selamlamaya, Türkiye ile aşamalı, orantılı ve tersine dönebilir olumlu taahhüde katkı sağlamaya hazırlandığı bildirildi.

AB’nin Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin 550, 789 ve 1251 sayılı kararlarına uyumlu bir çözümü taahhüt etmesi bekleniyor.

BM’nin 550 ve 789 sayılı kararları Maraş’ın herhangi bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların yerleştirilmesini reddediyor ve bu bölgenin Birleşmiş Milletler yönetimine devredilmesi çağrısı yapıyor. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü zarar verecek, adanın bölünmesine veya başka bir ülke ile birleştirilmesine teşebbüs etmek eylemlerden kaçınılmasını istiyor.

1251 sayılı karar ise Kıbrıs’taki statükonun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak; tek egemenliğe ve uluslararası kişiliğe sahip bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunan, tek vatandaşlık ilkesiyle, siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyon çözümüne işaret ediyor.

Gümrük Birliği ve Maraş

Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi taslağında Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti dahil olmak üzere tüm ülkelere yönelik Gümrük Birliği uygulamasını da normalleştirmesi istendiği belirtildi.

Taslakta ayrıca Kıbrıs sorunu ve Maraş’a ilişkin BM kararlarına atıfta bulunulduğunu belirten ajans, AB’nin bu bağlamda Kıbrıs sorununun çözüm sürecini desteklemede etkin bir rol oynamaya devam edeceğini dile getirildi.

Alithia’nın haberine göre, Cenevre’de BM himayesinde gerçekleşen gayrı resmi konferansta, resmi müzakerelerin yeniden başlaması yolunun açılmamasından dolayı Avrupa Konseyi’nin duyduğu üzüntü de taslakta yer aldı.

Taslak ayrıca AB-Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesine ilişkin teknik düzeydeki çalışmaların başlatılması; kamu sağlığı, iklim, terörizmle mücadele ve bölgesel konular gibi karşılıklı ilgi alanına giren konularda Türkiye ile yüksek düzeyde diyalog için ön hazırlık çalışmaları da not edildi.