AB seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesini güncelledi, Türkiye listeye alınmadı

Avrupa Birliği (AB) Covid-19 nedeniyle geçici seyahat kısıtlaması getirilen ülkeler listesini güncelledi. AB Konseyi'nin kısıtlamaların kaldırılmasını önerdiği listede Türkiye'nin yer almaması, Avrupalı turistler ve turizm firmaları açısından belirsizlik yarattı.

AB Konseyi'nin güncel listesinde seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının önerildiği ülkeler şu şekilde sıralandı:

Arnavutluk

Australya

İsrail

Japonya

Lübnan

Yeni Zelanda

Kuzey Makedonya

Ruanda

Sırbistan

Singapur

Güney Kore

Tayland

Amerika Birleşik Devletleri

Listede Çin'le ilgili durumun karşılıklılık ilkesi doğrultusunda teyit edileceği, Hong Kong, Macau ve Tayvan için de kısıtlamaların kademe kademe azaltılmasını önerildi.

Avrupa Konseyi her iki haftada bir listeyi yeniden değerlendiriyor. Bir sonraki güncelleme temmuz ayı başında yapılacak.

Öneri niteliğindeki AB Konseyi listesinin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmuyor. Üye ülkeler bu liste doğrultusunda kendi kararlarını almakta serbest. Ancak AB üyesi olmayan ülkeler için seyahat kısıtlamalarının kaldırılması kararında ortak hareket edilmesi tavsiye ediliyor.

Türkiye'nin durumu belirsiz

Avrupalı turizm şirketleri güncellenen listede yer almayan AB dışındaki ülkelere yönelik tatil ve seyahat paketlerini iptal edip etmeme konusunda kararsızlık yaşıyor.

Son güncellemenin ardından seyahat firması TUI Belçika Küba, Yeşil Burun Adaları, Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'ya olan seyahat paketlerinin iptal edildiğini, Maldivler gibi uzak noktaları içeren paketlerind e 1 Temmuz-31 Aağustos tarihleri arasında geçersiz olacağını duyurdu.

Türkiye ile ilgili turizm paketlerinin tamamen iptali konusunda henüz kesin karara varılmadığı, ancak ülkenin kırmızı listesinden çıkmaması halinde yaşanabilecek iptallerle ilgili müşterilerle sorun yaşanmaması için temkinli bir yaklaşım izleyecekleri belirtiliyor.

Türkiye'ye yapılacak turları 16 Temmuz'a kadar iptal ettklerini bildiren TUI Hollanda ise bu tarihten sonraki rezervasyonların Türkiye'nin turuncu ya da yeşil listeye alınması halinde devam edeceği bildirildi.

TUI İngiltere, euronews Türkçe'ye yaptığı açıklamada İngiltere'nin kırmızı listesinde bulunan Türkiye'ye yönelik 12 Temmuz'a kadar olan seyahatlerin iptal edildiğini, sonraki tarihleri içeren planların netleşmesi için 24 Haziran'da yapılacak seyahat listesi güncellemesini beklediklerini belirtmişti.

Fransa geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi kırmızı listeden turuncu listeye alarak seyahat kısıtlamalarını gevşetmişti.

Türkiye'de Covid-19 tablosu ve aşı kampanyasında son durum

Son dönemde aldığı tedbirlerle Covid-19 salgınında yeni vaka ve can kaybının azaldığı Türkiye'de dün 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi, 59 kişi ise yaşamını yitirdi. Aşılama kampanyasına hız veren ülkede dün 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 18 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 106 bin 902, ikinci doz aşı 14 milyon 283 bin 4 oldu. Böylece doz miktarı, 40 milyon 389 bin 906'ya yükseldi.