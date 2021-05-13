AB içinde en yüksek evlilik oranı Kıbrıs’ta

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliğinde uzun vadeli olarak evliliklerin sayısı azalırken, boşanmalarda büyük bir artış görülüyor.

Buna göre, 1964’ten itibaren AB’da evlilik oranı 1964’te her 1000 kişiye 8,0 iken bu oran 2019’da 4,3’e geriledi.

Aynı anda, boşanma oranı iki kat artarak 1964’de her 1000 kişiye 0,8’den 2019’da 1,8’e ulaştı.

2019’da, AB üyesi ülkeler arasında nüfus oranına kıyasla en yüksek evlilik oranı Kıbrıs’ta oldu.

Her 1000 kişiye 8 olarak öne çıkan Kıbrıs’ı 7.0 oranı ile Litvanya, 6.7 ile de Letonya ve Macaristan izledi.

Bunun aksine, her 1000 kişiye yaklaşık 3 evlilikle en düşük evlilik oranları İtalya (3,1), Portekiz ve Slovenya (3,2), Fransa, İspanya ve Lüksemburg’da (3,5) kaydedildi.

2019’da üye devletler arasında nüfusuna kıyasla en düşük boşanma oranları, Malta ve İrlanda (her 1000 kişiye 0,7), Slovenya ​​(1,2), İtalya (1,4) ve Hırvatistan’da (1,5) görüldü.

Bunun aksine, en yüksek boşanma oranları Letonya, Litvanya ve Lüksemburg’da (her 1000 kişiye 3,1), Kıbrıs (2,6) ve İsveç’te (2,5) kaydedildi.