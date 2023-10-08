AB Avrupa Diller Günü dolayısıyla Lefkoşa’da etkinlik düzenledi

Avrupa Birliği, Lefkoşa Büyük Han’da 2023 Avrupa Diller Günü Fuarı düzenledi.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte AB Burs Programı ile Dil Alanında Destek Projesinin tanıtımı yapıldı.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İş birliği Müdürü Stefan Simosas, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Avrupa Birliği için diller kişisel bir kimlik olmanın ötesinde ortak bir mirastır ve diğer halklarla kültürler arasında bir köprü görevi görür. Diller, kimliğimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır. Dillerin korunması, çeşitlilik barındıran bir dünya için önemlidir” dedi.

Kıbrıs’taki dilleri öğrenmenin iki toplumu yaklaştıracağı görüşünü dile getiren Simosas, “Kıbrıslı nesilleri birbirine daha da yakınlaştırmıştır, o halde bu geleneği sürdürelim ve bu güzel adayı ve insanlarını yeniden birleştirmenin en doğal aracı olarak dil öğrenmeye yatırım yapalım!" dedi.

Açıklamada, AB Burs Programı’ndan 2007’den sonra, AB ülkelerinde eğitim alan 2 binden fazla Kıbrıslı Türk’ün faydalandığı kaydedildi.

Dil Alanında Destek Projesiyle de, Kıbrıs Türk topluluğundaki çeviri ve tercüme hizmetleri alanındaki kapasiteyi geliştirmeyi ve Kıbrıslı dilbilimciler arasında iki toplumlu işbirliğini teşvik etmenin amaçlandığı kaydedildi.

Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.