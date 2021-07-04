85 kilo portakal çalmakla suçlanıyorlar 

Mevlevi köyünde meydana gelen “Ürün Sirkatı ve Mülke Tecavüz” suçları ile ilgili olarak tutuklanan ve aynı aileden oldukları öğrenilen H.T., H.T., H.T., H.T., ve C.T., tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldılar.

Polis memuru Orçun Karahüseyin, olayla ilgili bulguları aktardı.

Karahüseyin, zanlıların 3 Temmuz tarihinde saat 13.00 raddelerinde Mevlevi'de, Saldam 2 Petrol istasyonu arkasında Zümrütköy'de sakin M.Z’nin kirasında bulunan 8 dönüm narenciye bahçesi içerisine izinsiz bir şekilde girerek bahçe içerisindeki 465 TL değerinde 85 kilo Valencia cinsi portakalı sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü yakalandıklarını ve portakalların emare olarak zapt edildiğini bu bağlamda mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Kaza Mahkeme Başkanı Banu Soyer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.