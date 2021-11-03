‘8+2’ Seçim Hükümeti

HÜKÜMET EN GEÇ CUMAYA… Sucuoğlu, yarın öğleden sonra ya da en geç Cuma günü hükümetin kurulmuş olacağını da dile getirdi.

9 OCAK’TA ERKEN SEÇİM, KARMA OYUN KALDIRILMASINA YÖNELİK ÖNERİ MASADA… Parti Meclisi’nin kendisine 9 Ocak’ta yapılması planlanan erken seçimi görüşme ve karar alma yetkisi de verdiğini aktaran Sucuoğlu, karma oyun kaldırılmasına yönelik önerinin de oybirliğiyle onaylandığını belirtti.

Ayşe GÜLER

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ‘seçim hükümetinin’ 8+2 bakan dağılımı ile oluşacağını açıkladı, isim vermese de bağımsız vekil destekli UBP-DP Hükümeti’ne işaret etti.

Sucuoğlu, yarın öğleden sonra ya da en geç Cuma günü hükümetin kurulmuş olacağını da dile getirdi.

9 Ocak’ta yapılması planlanan erken seçim için görüşme ve karar verme yetkisinin Parti Meclisi tarafından kendisine verildiğini söyleyen Sucuoğlu, karma oyun kaldırılmasına yönelik önerinin de oybirliğiyle onaylandığını belirtti.

Sucuoğlu, “Geçtiğimiz seçimde 10 bin oyun yandı. Yüksek Seçim Kurulu da rahatlatma adına bunu yapıyoruz, oyların sayılmasına ciddi külfet getiriyor” dedi.

Önerinin kabul görmesi halinde çok kısa sürede yasal değişiklik yapılabileceğine değinen Sucuoğlu, olası kabinenin kafasında netleştiğini dile getirdi.

“Kabinede değişiklik olacak mı?” sorusuna ise Sucuoğlu, “Bakacağız” yanıtı verdi, net konuşmadı.

Sucuoğlu, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da hükümete destek vereceğini ifade etti.

“Arıklı ile bir sorunumuz yok dostluğumuz var” diyen Sucuoğlu, “Kendisi Bertan Zaroğlu’na destek verdiğimiz yönünde ön yargısı oluştu. Bunu kıramadık ama dostluğumuz her zaman baki” dedi.

Meclis’te nisap konusunda herhangi bir nisap sorunu olmayacağını da açıklayan Sucuoğlu, “Yaptığımız aritmetikte böyle bir durum yok. Böyle bir şey olursa hükümeti kurmayız” şeklinde konuştu.

Saner yok…

Siyasi parti başkanlarıyla önceki gün görüşüp, hükümetle ilgili nabız yoklayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu dün de yoğun mesai harcadı.

Sucuoğlu, önce Meclis Grubu'nu topladı, ardından da Parti Meclisi ile bir araya geldi.

Meclis Grubu toplantısına UBP Milletvekili Ersan Saner ve Özdemir Berova katılmadı.

Saner, PM toplantısına da gelmedi.

Gürçağ: Muhtemel kabine bugün veya Cuma günü Cumhurbaşkanı’na sunulur

UBP’de ‘hükümeti kurma’ çalışmaları çerçevesinde görüşme heyetinde de yer alan UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, bugün veya en geç Cuma günü muhtemel kabinenin Genel Başkan Sucuoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulabileceğini söyledi.

YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulunan Gürçağ, Azınlık Hükümeti’nin en yakın zamanda erken seçim hedefiyle göreve başlayacağını dile getirdi.

Gürçağ, bugün yeni seçilen Parti Meclisi üyelerinin bir araya geleceğini ifade ederek, toplantıda 6 siyasi partiyle yapılan görüşmelerdeki ana fikrin konuşulacağını, Genel Başkan Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevinin verileceğini belirtti.

Zaroğlu: Kurulacak hükümete destek vereceğim

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu, kurulacak hükümete destek vereceğini açıkladı, dünkü görüşmede UBP heyetine hassasiyet ve taleplerini aktardığını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Zaroğlu, Seçim Yasası’nda karma oy sisteminin kaldırılması ya da basitleştirilerek daha anlaşılır hale getirilmesi, 9 Ocak’ta erken seçim olması halinde bütçenin geçirilmemesi konusundaki endişeleri, seçim sürecinde kurum kuruluşlarda yeni karar alınmamasına yönelik 3 maddelik taleplerini ilettiklerini söyledi.

“Parlamento bu noktada herhangi bir yere varamaz” diyen Zaroğlu, “İradenin yenilenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.