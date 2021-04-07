8 kişi hakkında ek tutukluluk

Alayköy’de askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışırken yakalanan Bangladeş ve Nijerya uyruklu 8 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, ek tutukluluk talebi ile yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Karadağlı olayla ilgili bulguları aktardı.

Karadağlı, 6 Nisan tarihinde saat 21.25 raddelerinde Alayköy'de 1.Derece Askeri Yasak Bölge olan Temas hattı'na 50 metre yakın mesafede, Bangladeş ve Nijerya vatandaşı olan zanlıların sınırı ihlal ettikleri esnada görevli askerler tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis, ileri soruşturmada bir zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis memuru Karadağlı, soruşturmanın henüz yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.