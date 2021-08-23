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7'inci katta düşen 20 yaşındaki Kohl hayatını kaybetti

7'inci katta düşen 20 yaşındaki Kohl hayatını kaybetti

Mağusa'da bu sabahın erken saatlerinde kaldığı apartmanın 7. katından düşen 20 yaşındaki Sophie Elizabeth Kohl yaşamını yitirdi.

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Mağusa'da bu sabahın erken saatlerinde kaldığı apartmanın 7. katından düşen 20 yaşındaki Sophie Elizabeth Kohl yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Olay polis bültenine şöyle yansıdı: "23.08.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında Mağusa’da sakin  Sophie Elizabeth Kohl (K-20), kalmakta olduğu apartmanın 7. katından henüz tespit edilemeyen bir şekilde düşerek yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir

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