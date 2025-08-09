700 doları bet ofisinde harcadı

Taşkınköy’de park halindeki bir araçtan 3 bin Amerikan Doları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan K.E.C.’nin üzerinde ve evinde yapılan aramada paranın bir kısmı bulundu. Zanlı, paranın yaklaşık 700 dolarını bet ofisinde harcadığını itiraf etti. Mahkeme, soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk emri verdi.

Taşkınköy’de park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı K.E.C.

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

“Zanlı bet ofisinde tespit edildi”

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Mulla olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru Kemal Mulla, zanlı K.E.C.’nin 8 Ağustos 2025 tarihinde saat 15.30 sıralarında Taşkınköy’de, Şht. Mustafa Mehmet Sokak üzerinde, Ozanköy’de sakin T.H.’ye ait park halindeki, kapıları kilitsiz aracın ön yolcu koltuğunda bulunan 3 bin Amerikan Dolarını çaldığını belirtti. Olayın aynı gün polise bildirilmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiğini, zanlının suçu işlediğinin tespit edildiğini aktaran Mulla, zanlının yakınlardaki bir bet ofisinde bulunarak yapılan üst aramasında 100 Amerikan Doları ile 4.030 TL ele geçirildiğini söyledi.

“2 bin dolar evinde çıktı”

Zanlının evinde, mahkeme emriyle yapılan aramada ise tuvaletteki çöp bidonunun poşeti altında saklanan 2 bin Amerikan Doları bulunduğunu ifade eden Mulla, zanlının gönüllü ifadesinde, çaldığı paranın yaklaşık 700 dolarını bet ofisinde harcadığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu, ayrıca vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılması gerektiğinden tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.