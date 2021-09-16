7 mahkûm Türkiye’ye iade edildi

Bakanlar Kurulu 7 mahkûmun Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre Türkiye vatandaşları; Bünyamin Dolğun, Veysel Dağlı, Adem Yolcu, Ferdi Şener, Osman Aydın Talip Dönmüş ve Duran Gül Türkiye’ye iade edilecek.

Ağır yaralama, insan kaçakçılığı ev açma ve uyuşturucu suçlarından çeşitli sürelerle mahkumiyet cezaları bulunan mahkumlar cezalarını Türkiye’de çekecek.

Söz konusu kararlar 15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye'ye iade edilecek mahkumlar ve ceza süreleri şöyle:

Bünyamin Dolğun (6 yıl)

Veysel Dağlı (4 yıl- insan kaçakçılığı)

Adem Yolcu (30 ay- insan kaçakçılığı)

Ferdi Şener (4 yıl- insan kaçakçılığı)

Osman Aydın (4 yıl- ev açma)

Talip Dönmüş (4 yıl- insan kaçakçılığı)

Duran Gül (11 yıl- uyuşturucu ithali)