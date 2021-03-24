7 kişi yasa dışı güneye geçerken yakalandı

Lefkoşa’da kaçak yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçerken yakalanan Somali uyruklu 5, İngiliz uyruklu 2 zanlı olmak üzere toplam 7 kişinin suçüstü yakalandığı ifade edildi. Zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesel ile ilgili yaşananları anlatan Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, toplam 7 zanlının “Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek, Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından yargılandığını söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının önceki gün akşam saat 20.00 sularında Lefkoşa’da Birinci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinden, yetkili makamdan izin almaksızın gizlice Lefkoşa’da Yiğitler Burcu civarından Kıbrıs’ın güneyine geçmek istedikleri sırada Barış Gücü askerleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, Somali uyruklu 5 zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. İngiliz uyruklu 2 zanlının ise 24 Mart 2021 tarihinde Lokmacı Sınır Kapısı civarından Kıbrıs’ın güneyine geçtikleri esnada görevli polisler tarafından yakalandıklarını açıkladı. Polis memuru, bir gün arayla suçüstü yakalanan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadeler alacaklarını belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.