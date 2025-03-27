6’şar ay hapislik

Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde meydana gelen “müstahdem tarafından hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak yargılanan Danish Hassan ve Kemal Tunç hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 6’şar ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanıkların müstahdemi oldukları Lefkoşa'da Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren konfeksiyon mağazasında müşterilere sattığı giyim ürünlerine karşılık temin ettikleri 885 Euro nakit parayı söz konusu işyerinin kasasına yatırmayarak sirkat ettiklerini söyledi.

Yargıç, sanıkların uzun süre çalıştıkları iş yerinde böyle bir suç işlemelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yargıç, “müstahdem tarafından sirkat” suçunun 7 yıla kadar hapis öngören ciddi bir suç olduğunu, mahkeme faaliyet raporlarına göre oldukça yaygın olduğunu söyledi. Yargıç, sanıkların davalarını kabul ettiğini, genç ve sabıkasız olduklarını belirtti.

Sanıkların pişmanlıklarını da dile getirdiklerini kaydeden Yargıç, her iki sanığı 6’şar ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.