60 yaşındaki Simitçioğlu evinde ölü bulundu

Lefkoşa’da yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Simitçioğlu dün, kaldığı evde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Simitçioğlu’nun cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Simitçioğlu’nun ölüm sebebi, otopsinin ardından belirlenecek.

Aşaroğlu’nun ölüm sebebi “kalp damar hastalığı”

Öte yandan, Gazimağusa’da önceki gün, bir mağazada bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 52 yaşındaki Hasan Aşaroğlu’na otopsi yapıldı.

Aşaroğlu’nun otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” olduğu tespit edildi.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.