“6 aylık enflasyon %21,66”

İstatistik Kurumu, enflasyon rakamlarını açıkladı. Kurumun hesaplamasına göre Aralık ayı hayat pahalılığı yüzde 3,39 olurken, 2025 yılının enflasyon oranı yüzde 39,45 olarak açıklandı.

Kurumundan yapılan açıklamada son 6 aylık hayat pahalılığı ise yüzde 21,66 olarak açıklandı. Bu rakam, kamu çalışanları ve emeklilerin aylık ücretlerine yansıtılacak rakam olarak kayıtlara geçiyor.