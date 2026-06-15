"6 ay sonra değil, 60 gün sonra yapalım"

Başbakan Ünal Üstel'in “Hodri meydan, gelin iki seçimi aynı gün yapalım” sözlerine destek veren CTP lideri Sıla Usar İncirli, "Hazır cesaretinizi topladınız, 6 ay sonra değil; 60 gün sonraya genel seçim tarihimizi alalım. Böylece 2027 bütçesini yeni hükümet hazırlasın" dedi.

İncirli, Üstel’in aylar süren sessizliğin ardından ancak bugün cesaret gösterdiğini savunarak, altı ay sonrası için yapılan çağrının kendileri açısından gerçek bir meydan okuma olmadığını söyledi.

“Bir türlü Ünal Bey cesaretini toplayamamış, bugün toplamış gibi görünüyor” diyen İncirli, Başbakan’ın altı ay sonrası için kendisine hodri meydan çektiğini belirtti.

“Altmış gün sonrası için karar verelim”

İncirli, Meclis’te tüm taraflar hazırken bunun sözde kalmaması gerektiğini ifade ederek, “O zaman altmış gün sonrasına genel seçim için karar verelim bugün. Buradan hiç kimse ayrılmasın” çağrısında bulundu.

Aralık ayında da yerel seçimlerin yapılabileceğini söyleyen İncirli, böylece ülkenin önünün açılacağını söyledi.

“Altı ay sonrası için hodri meydan çekmek cesaret değil”

Sıla Usar İncirli, seçim tarihiyle ilgili tartışmaların aylardır sürdüğünü, buna rağmen hükümetin bugüne kadar net bir tavır koymadığını dile getirdi.

Bu nedenle altı ay sonrası için yapılan çağrının cesaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirten İncirli, “Bu kadar aydır bu konular konuşulurken bununla ilgili tek söz söylememek cesaret değil” dedi.

“2027 bütçesini sizin hazırlamadığınız yeni bir hükümet gelsin”

İncirli, erken genel seçim kararı alınması halinde 2027 bütçesinin mevcut hükümetin elinden alınacağını ve yeni hükümet tarafından hazırlanacağını söyledi.

Ülkenin yeni bir yönetimle yoluna devam etmesi gerektiğini vurgulayan İncirli, “2027 bütçesini sizin hazırlamadığınız yepyeni bir hükümet gelsin memleketin başına” ifadelerini kullandı.

“Hodri meydan, gelin iki seçimi aynı gün yapalım”