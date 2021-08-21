584 mahkumun 315’i, 40 farklı ülkeden!

Yenidüzen- ÖZEL

Kıbrıs’ın kuzeyinde artan suç oranına cevap vermekte zorlanan Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutukluların önemli bir kısmının yabancı uyruklu olması dikkat çekiyor.

Cezaevi kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 584 nüfuslu Cezaevi’nde mahkum ve tutukluların 315’i 40 farklı ülkeden geldi. 169 mahkum ve tutuklunun ‘uzak ülke’ vatandaşları, 146 kişinin ise Türkiye’den geldiği ve ülkemizde suça karıştığı öğrenildi.



Cezaevinde geriye kalan 269 kişinin KKTC ya da KKTC/TC çift uyruklu olduğu da dikkat çekti.



584 mahkum ve tutuklunun bulunduğu mevcut Cezaevi’nde sıkıntılar sürekli gündem olurken, uzun zamandır beklenen yeni cezaevi de bir türlü faaliyete geçirilemedi.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde her geçen gün artan nüfus, yeni sıkıntılar doğurmaya başladı.

Binanın yetersizliğinden şikayet edilirken, tutukluların çoğunun yabancı uyruklu kişiler olduğu da dikkat çekiyor.

“Üçüncü ülke tutuklularında Afrika kökenli öğrenciler çoğunlukta”

Cezaevine kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, cezaevinin toplam nüfusu 584.

Bu rakamın 169’unu KKTC ve Türkiye dışından diğer ülke vatandaşları oluşturuyor. Söz konusu mahkum ve tutuklulardan çoğunluğunun Afrika kökenli olduğu, önemli bir kısmının ise adada “öğrenci” olarak bulunduğu bilgisi verilirken, “üniversite standartları” açısından da yeniden yapılanmanın zorunluluğu konuşuluyor.



Öte yandan cezaevindeki 146 kişinin TC uyruklu, geriye kalan 269 kişinin ise sadece KKTC veya KKTC/TC çift uyruklu olduğu aktarıldı.