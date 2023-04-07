54 köpek ve 52 kedi kısırlaştırıldı

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü sebebiyle Girne Belediyesi tarafından yapılan etkinliklerden biri de yoğunlaştırılmış kısırlaştırma operasyonu oldu.

“Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması Projesi” kapsamında İsviçre’den Ülkemize sadece bu amaç için özel olarak gelen uzman veterinerlerin yürüttüğü 4 günlük yoğun çalışmalarla operasyonlar başarıyla tamamlandı.

Proje amacı ile İsviçre’den ‘Network for Aminal Protection’ çatısı altında faaliyet gösteren Uzman Veteriner hekimlerin ülkeye gelmesini organize eden, hayvan hakları aktivisti Soley Schumacher-Rüstem, Veteriner Hekimler Birliği Yönetiminden Vet. Hekim Burak Toksoy, Girne Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Cem Taşlıovalı ve İsviçreli Veterinerler Lisa Goldinger, Claudia Volz ve Bernhard Staehelin Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nda hazır bulundu. Belediye barınağında 54 tane köpeğin kısırlaştırılma işlemi uzman veteriner hekimler gözetiminde tamamlanırken Girne Hayvanları Kurtarma’nın kliniğinde de 52 kedinin kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi.

Proje amacı ile ülkemize gelen İsviçreli ekibe; tamamen gönüllülük ilkesiyle yaptıkları hizmet için dün Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binasında teşekkür plaketi takdim edildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şu ifadeleri kullandı:

Sokak hayvanlarının nüfuslarının kontrolünün sağlanmasında Belediye olarak kısırlaştırma ile ilgili sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam ediyoruz. Sokakta yaşayan patili dostlarımızın yaşamlarının korunması da bizim için sadece 4 Nisan’larda değil hergün için olmalıdır. İçinde bulunduğumuz ayın son günü Belediye olarak gerçekleştireceğimiz Maraton gelirlerinin Sokak Hayvanlarının kısırlaştırılması projesinde de kullanacağımızı belirtmek isterim. Kısırlaştırma operasyonlarına katkı koymak için İsviçre’den gelen ‘Network for Animal Protection’ ekibinin tüm üyelerine ve bu organizasyonda koordinasyona katkıları bulunan Sn Soley Schumacher-Rüstem ve Veteriner Hekimler Birliğine kentimiz adına çok teşekkür ederiz.