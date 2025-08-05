“54 bin 500 TL’yi çalıp pencereden kaçtı”

Lefkoşa’da bir eve girerek 54 bin 500 TL nakit parayı sirkat eden 20 yaşındaki A.R., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Öğrenci statüsündeki zanlı, suçu gönüllü ifadesinde itiraf ederken, polis çalınan paranın henüz bulunamadığını belirtti.

Lefkoşa’da meydana gelen açma, sirkat ve mülke tecavüz" suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki A.R. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ahmet Sinanoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, olayın 1 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Lefkoşa'da, Atatürk Caddesi’nde meydana geldiğini açıkladı.

Polis bir şahsa ait ikametgaha, kilidi arızalı olan alüminyum mutfak kapısının penceresini açarak giren zanlının, yatak odasındaki çekmecede muhafaza edilen 54 bin 500 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yoldan çıkış yaptığını belirtti.

Polis, olayın bilgilerine 4 Ağustos tarihinde geldiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu, çalınan paranın henüz bulunamadığını belirterek 2 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.