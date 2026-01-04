54 araç trafikten men edildi, 1 sürücü tutuklandı

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 310 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucunda, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlarından 348 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 54 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“192’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i susturucusuz egzozlu araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si muayenesiz araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 62’si diğer trafik suçları.”