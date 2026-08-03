“5+1 toplantısı için ev ödevleri açık, biz hazırız”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadan ayrılmadan önce yaptığı 5+1 formatındaki yeni toplantıya ilişkin açıklamayı değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, Guterres'in, "Her iki tarafın ve Garantörlerin, yeterli hazırlık yapılması koşuluyla 5+1 formatındaki bir toplantıya geçilmesi konusunda mutabakatını aldığını" söylediğini hatırlatarak, bu hazırlıkların güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konuları kapsadığını anımsattı.

Guterres'in, "Daha fazla sonuç vermeyen 5+1 toplantısı yapmak istemiyorum. Çözüme giden yolu açacak başarılı bir 5+1 toplantısı gerçekleştirmek istiyorum" sözlerine işaret eden Erhürman, "Bunlar herhangi bir tartışma ya da yoruma gerek bırakmayacak kadar açık. 5+1 isteniyorsa ortada Lefkoşa için açık ev ödevleri var" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından BM Genel Sekreteri'nin huzurunda, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile haftada bir görüşmeye hazır olduklarını dile getirdiklerini anımsatan Erhürman, aynı mesajı toplantı sonrasında düzenledikleri basın toplantısında da kamuoyuyla paylaştıklarını belirtti.

Erhürman, çözüm istediğini söylemesine rağmen çözümsüzlüğü savunduğunu öne sürdüğü kesimleri de eleştirerek, "Şuradan başlayalım, buradan başlayalım diyerek aslında ya hiç başlamayalım ya da süreç olsun, sonuç olmasın anlayışıyla hareket edenler boşuna konuşuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasının sonunda çözüm sürecine ilişkin kararlılık mesajı veren Erhürman, "Adım adım yürüyoruz. Ev ödevleri herhangi bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açık. Biz, halkımızın çözüm iradesi çerçevesinde hazırız. Hazır olduğumuzu da açık biçimde söyledik. Gerisi lafügüzaf" ifadelerini kullandı.