"Yapılaşma ve teknik uygulama süreçlerinde güvenlik ilkeleri göz ardı edilemez"

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner:

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, dün Kermiya bölgesinde makinist garajında meydana gelen yangına işaret ederek, yetkili kurum ve kuruluşları benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri gecikmeksizin almaya çağırdı.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner yaptığı açıklamada, yapı güvenliğinin önemine dikkat çekerek, yapılaşma ve teknik uygulama süreçlerinde güvenlik ilkelerinin hiçbir koşulda göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere yapılara sonradan eklenen teknik donanımların tasarım, yerleştirme, uygulama, bakım ve denetim süreçlerinin ilgili meslek insanlarının sorumluluğunda yürütülmesinin önemine vurgu yapan Olguner, “Mimarların ve mühendislerin yapım süreçlerinden gerek kamu kurumları gerekse bireyler tarafından dışlanması veya bu yöndeki uygulamalara göz yumulması, Mimarlar Odası olarak yetkilileri defalarca uyardığımız ciddi bir sorundur.” dedi.

Yapıların ilgili uzmanlık alanlarına sahip meslek insanları tarafından tasarlanmasının, uygulanmasının ve denetlenmesinin temel amacının insan yaşamını, diğer canlıları, çevreyi ve kamu güvenliğini korumak olduğunu kaydeden Olguner, yangından duyduğu üzüntü ve endişeyi de dile getirdi.