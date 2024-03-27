50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Mart Sergisi” Cuma günü Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin sanatçı akademisyenleri ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’nın katılımı ile 29 Mart Cuma günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 457’nci sergisinde resim, heykel, seramik, baskı resim ve vitraydan oluşan 50 eser sanat severlerle buluşacak.

20 Nisan’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak sergi, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleşecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Amacımız; sanatın evrensel dilini ve yaratıcılığın önemini vurgulamak”

“Güzel Sanatlar Mart Sergisi”nin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, “Her ay, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde üretilen sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Tüm bu sergiler, katılımcılara farklı sanat disiplinlerini keşfetme ve deneyimleme fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün, toplumda sanata olan ilgiyi artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Sanatın evrensel dilini ve yaratıcılığın önemini vurgulayarak sanatı gündelik yaşamın doğal bir parçasına dönüştürme hedefiyle düzenlediğimiz sergimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.