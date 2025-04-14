5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali’nde üretilen eserler sergileniyor

Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde 6-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen 5. Gazimağusa Uluslararası Sanat Festivali’nde üretilen eserler Bandabuliya’da sergileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 7 farklı ülkeden 12 sanatçının katıldığı, küratörlüğünü Zühre Özkaraman’ın yaptığı festivalin açılışı sanatçılar ve sanatseverlerin katılımıyla 12 Nisan günü yapıldı.

Sergi, 12–19 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında hayatta olmayan komite üyelerinden Taylan Oğuzkan için 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu ve festivale katılan sanatçılara plaket takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Küratör Zühre Özkaraman, sanatçıların sanatlarını yaparken kültürel etkileşimin yansımalarından yararlandıklarını ve sanatın sınır tanımadığının tablolarda görülebildiğini söyledi.

Başkan Süleyman Uluçay da Bandabuliya’nın Gazmağusa’nın geçmişte günün en erken açılan alışveriş merkezi ve şehrin en canlı noktası olduğunu, uzun zaman kullanılmaz halde kalan yeri göreve getirdikleri Hüseyin Bahca ve ekibi tarafından kültür-sanatın kalbi haline getirildiğini belirtti.

Gazimağusa’nın limanı, sera üretimi, üniversitesiyle ülkenin ikinci büyük kenti olduğunu, kentin son dönemde kültür-sanat çalışmalarıyla öne çıkan bir özellik de kazandığını söyleyerek, bundan dolayı tüm sanatçılara teşekkür etti.

Bazı şehirlerin ünlü sanatçılar ve renkli ışıklarla tanındığını ifade eden Uluçay, “Gazimağusa öyle bir şehir olmadı, Gazimağusa gazinoların şehri olmadı. Bol renkli ışıkların şehri olmadı ancak sanatçıların bu muhteşem rengarenk eserleriyle ışıldıyor. Ben bundan çok memnunum ben böyle kalması ve daha ileriye gitmesi için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.