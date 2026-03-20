5 farklı kazada 7 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı, 19-20 Mart 2026 tarihlerinde ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen toplam 5 ayrı trafik kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazalarda 7 kişi yaralanırken, bazı yaralıların hastanelerde müşahede altına alındığı bildirildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar ise sürüyor.

Üniversite kampüsünde yayalara çarpan araç

Polis açıklamasına göre, 19 Mart günü saat 13.00 sıralarında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde faaliyet gösteren bir süpermarkete ait otoparkta kaza meydana geldi.

Mykola Stashkevych yönetimindeki araç, geri geri güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kuzeye doğru yürümekte olan yayalar Efnan Adel Arabacı ile Huma Vera Arabacı’ya çarptı.

Kazada yaralanan iki yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların acil serviste müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Paşaköy-Vadili yolunda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı

Aynı gün saat 15.00 sıralarında Paşaköy-Vadili Anayolu üzerinde meydana gelen kazada, Osman Barışsever yönetimindeki jeep araç, Çağmel Akaryakıt İstasyonu önlerinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç önce yolun solundan çıkarak bir trafik levhasına çarptı, ardından savrularak yolun sağından çıkarak banket içerisindeki çam ağacına çarptı.

Kazada sürücü Osman Barışsever ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Soner Barışsever yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Hüseyin Soner Barışsever acil serviste, Osman Barışsever ise belinde kırık teşhisiyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Girne’de yaya kazası

Saat 19.30 sıralarında Girne’de 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana gelen bir diğer kazada, Şerafettin Sarı yönetimindeki araç, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Dilan Ünlü’ye çarptı.

Kazada yaralanan Ünlü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının beyin cerrahisi servisinde müşahede altında tutulduğu açıklandı.

Alkollü sürücü karşı şeride geçti

Saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da İhsan Beyoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ise, Hasan Akçam’ın 110 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullandığı tespit edildi.

Akçam, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen Şahin Efe yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, alkollü sürücü aleyhinde “alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Girne-Lefkoşa yolunda arkadan çarpma: 2 yaralı

20 Mart günü saat 01.00 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 8-9’uncu kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Hasan Mustafa Hidayet yönetimindeki araç, aynı yönde seyreden Dilek Ağu’nun kullandığı aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Dilek Ağu ile araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ağu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındığı ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı, meydana gelen tüm kazalarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini açıkladı.