49 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 810 araç sürücüsü kontrol edildi. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 341 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde 49 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

160 sürücü yasal hız sınırının üzerinde araç kullandı.

21 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullandı.

20 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araçla trafiğe çıktı.

13 sürücü muayenesiz araç kullandı.

10 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymadı.

3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullandı.

3 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı.

3 sürücü B işletme iznine uymadı.

3 sürücü T işletme iznine uymadı.

2 sürücü ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullandı.

2 sürücü tehlikeli sürüş gerçekleştirdi.

1 sürücü sigortasız araç kullandı.

1 sürücü trafik ışıklarına uymadı.

1 sürücü polisin “dur” emrine uymadı.

1 sürücü koruyucu başlık takmadan araç kullandı.

1 sürücü A işletme iznine uymadı.

96 sürücü ise diğer çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edildi.