“47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenleri kapsayan taleplerimizle ilgili çalışmalar tamamlanıyor”

Kamuda örgütlü birçok sendika adına KTAMS'tan yapılan açıklamada Maliye Bakanı ile yapılan görüşmeye dair bilgiler paylaşıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan imzası taşıyan bildiride “Maliye Bakanı ile görüşmede sendikalarımızın vergi dilimlerinin güncellenmesi ve 47/2010 sayılı yasa kapsamında istihdam edilenlerle ilgili taleplerimiz doğrultusundaki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna da sunum yapıp, 29 Ağustos Pazartesi günü sendikalarımıza takvimlendirme ve oranlarla ilgili detaylı bilgi vereceğini iletmiştir” denildi.

Ortak açıklamaya imza sendikalar şöyle: KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN, ÇAĞ-SEN, BASIN-SEN