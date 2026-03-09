Lefkoşa’da temizlik için gittiği evlerden yüklü miktarda para ve değerli ziynet eşyaları çalan Maysa Baganjova hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 4 yıl hapse mahkum edildi.

Sanığın Gönyeli ve Ağırdağ’da işlediği suçlar da bu dava altında dikkate alındı. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Yargıç Uğur okudu

“Tüm davalardan suçlu bulundu”

Yargıç, sanığın 19 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Hamitköy’de çalıştığı evde çelik kasadan 12 bin sterlin, 3 bin 500 euro, 4 bin dolar ve 415 bin TL değerinde altın çaldığını söyledi. Yargıç, sanığın çaldığı altınları bir kuyumcuya 325 bin TL karşılığında sattığını, parayı lüks zevkleri için harcadığını belirtti. Yargıç Uğur, sanığın 10 Ekim 2024 tarihinden tutuklandığı 7 Mayıs 2025’e kadar ülkede kaçak yaşadığını ve izinsiz çalıştığını belirtti. Yargıç, sanığın işlediği müstahdem tarafından sirkat suçunun ağır, ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu, 7 yıl hapis cezası öngördüğünü kaydetti. Yargıç, sanığın yargılandığı diğer dava olan ikametgâhtan sirkat suçunun ise 5 yıl hapis öngören ve yine yaygın olan suçlardan olduğunu söyledi. İzinsiz çalışma suçunun da 6 ay hapis öngördüğünü kaydeden Yargıç, sanığın tüm davalardan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı. Sanığın hesaplarının incelendiğini kaydeden Yargıç, gelirinin çok üzerinde harcamalar yaptığının görüldüğünü ifade etti. Yargıç, sanığın çalışma için geldiği bir ülkede kaçak duruma düştüğünü ve bu durumdayken ciddi suçlar işlediğini belirtti.

Tüm olguları değerlendirdiklerini kaydeden yargıç Uğur, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.