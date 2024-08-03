4 sürücü tutuklandı, 34 araç trafikten men edildi
Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi.
Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 2 bin 286 araç sürücüsü kontrol edildi.
Çeşitli trafik suçlarından toplam 464 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı, 34 araç ise trafikten men edildi.
Süratli araç kullanımı birinci sırada
Denetimler sonucu 112 araç sürücüsü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan rapor edildi.
Rapor edilen diğer trafik suçları ise şöyle:
17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,
6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,
73’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,
61’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,
24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
8’i sigortasız araç kullanmak,
4’ü trafik ışıklarına uymamak,
3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,
1’i tehlikeli sürüş yapmak ve
155’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.