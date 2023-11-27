4 Aralık’a kadar yağmur beklenmiyor
Meteoroloji Dairesi 4 Aralığa kadar yağmur öngörmüyor.
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Meteoroloji Dairesi 4 Aralığa kadar yağmur öngörmüyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 4 Aralık’a kadar olan tahminlerine göre hava parçalı bulutlu olacak, yağmur öngörülmüyor, hava sıcaklığı ise en yüksek genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20- 23 derece dolaylarında seyredecek.
Bu arada dün etkili olmaya başlayan fırtınanın bugün de devam etmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi