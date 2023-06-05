3’ünün sürücüsü alkollü 4 kaza, 7 yaralı…

Ülkede dün ve bugünün ilk saatlerinde meydana gelen 3’ünün sürücüsünün alkollü çıktığı 4 trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alkollü sürücü önünde duran araca çarptı

Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi'nde dün gece 38 yaşındaki Önder Eraltaylı 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ML 972 plakalı çift kabin araç ile doğuya seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle duran İmran 23 yaşındaki Onur Oruç yönetimindeki KK 365 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı..

Kazada yaralanan olmadı. ML 972 plakalı araç sürücüsü Önder Eraltaylı tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda, dün 24 yaşındaki Tuğba Tiken yönetimindeki ZUG 846 plakalı araç ile Lefkoşa'ya doğru seyrettiği sırada Dörtyol’daki sığınmalı yol kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yapması sonucu, o esnada ana yolda Gazimağusa istikametine seyreden 22 yaşındaki Gürkan Tilim yönetimindeki GF 573 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan GF 573 plakalı araç sürücüsü Gürkan Tilim ve ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 40 yaşındaki Muzaffer Önbıçak, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

ZUG 846 plakalı araç sürücüsü Tuğba Tiken, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.

Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Gazimağusa’da dün 23.50’de İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, 24 yaşındaki Görkem Nerkiz 76 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UU 939 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan UF 651 plakalı salon aracın sol dikiz aynasına çarptı.

UU 939 plakalı araç sürücüsü Görkem Nerkiz tutuklandı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Alkollü sürücü kaza yaptı, 2'si ağır 4 yaralı