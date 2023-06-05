Alkollü sürücü kaza yaptı, 2'si ağır 4 yaralı

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Saat 01.00 civarında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, 22 yaşındaki Berk Sicimoğlu 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 212 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada Ağıllar çemberinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bordür taşlarına çarptı, sonra takla atıp yol dışında tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan UN 212 plakalı araç sürücüsü Berk Sicimoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Berk Muzaffer Çomunoğlu, 26 yaşındaki Batuhan Aktaş ile 26 yaşındaki Mustafa Özdoğan, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Berk Sicimoğlu Berk Muzaffer Çomunoğlu acil serviste, Batuhan Aktaş boyun kırığı teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahi Servisinde, Mustafa Özdoğan ise beyin kanaması ve iç kanama teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Sicimoğlu tutuklandı.