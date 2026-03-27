Lefkoşa'da sabahın ilk saatlerinde rahatsızlanarak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan 38 günlük bebek hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bu sabah saat 03.00 sıralarında Hamitköy'deki evinde aniden rahatsızlanan 38 günlük bebek Muhammad Salar Bhatti, Acil Durum Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Söz konusu bebeğin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.