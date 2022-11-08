35’inci Yıl El İşleri Sergisi’yle, “Zamanda Yolculuk”

Lefkara Corner Handmade Craft’ın (SU-HA- TİC) etkinliği olan “Zamanda Yolculuk” isimli 35’inci Yıl El İşleri Sergisi yarın öğleye dek ziyaretçilerini bekliyor.

Birbirinden güzel el işlerinin sergilendiği etkinliğin açılışı dün Naci Talat Vakfı’nda yapıldı.

‘Zamanda Yolculuk’ sergide 250 parçanın üzerinde Lefkara işi sergileniyor.

Aralarında 150 yıllık parçaların bulunduğu el işleri yanında, yok olmuş veya yok olmaya yüz tutmuş Lefkara motifleri de sergileniyor.

Lefkara İşi yanında yine Kıbrıs Elişlerinin parçası olan Lapta İşi, Koza İşi ve Tığ işleri de sergide yerini aldı.

Açılışını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ ve Sü-Ha Tic Kurucusu Şenay Ekingen’in yaptığı sergiye, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik ve Japonya Büyük Elçisi Izumi Seki ile ikinci sekreter Miyuki Konnai de katılım gösterdi.

Yoğun katılım ile açılan sergide Lefkara işinin tarihçeşi anlatıldı, teknik yapımı, Kıbrıs Kültüründeki yeri ve önemi konusunda Şenay Ekingen anlatımı ile bilgilendirildi.