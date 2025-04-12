340 araç sürücüsü rapor edildi, 36 araç trafikten men

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 800 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından toplam 340 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 36 araç ise trafikten men edildi.

Sürat yine ilk sırada: 112 sürücü yasal hız sınırını aştı

Trafik ekipleri tarafından rapor edilen suçlar arasında yasal hız sınırını aşan sürücüler yine ilk sırada yer aldı. Toplam 112 kişi, hız limitini aştığı gerekçesiyle rapor edildi. Diğer trafik ihlalleri ise şöyle sıralandı: 24 kişi seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan, 17 kişi trafik ışıklarına uymamaktan, 17 kişi sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan, 10 kişi sigortasız araç kullanmaktan, 9 kişi muayenesiz araç kullanmaktan, 9 kişi trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 8 kişi alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 3 kişi emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 2 kişi sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, 2 kişi yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmaktan, 1 kişi yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamaktan, 1 kişi tehlikeli sürüş yapmaktan ve 1 kişi elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamaktan dolayı rapor edildi. Ayrıca 124 kişi ise çeşitli diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.