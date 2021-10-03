32 ayda 28 bin 625 araç satıldı

"Galeri sayısı arttı, pasta küçüldü ancak araç satışları pandemiden etkilenmedi"

Ne pandemi ne de döviz araç satışlarına etki etti. “Ayda 1000 araç satışı” ortalaması bu yıl da tuttu. 2019’da 12 bin 32 araç satışı yapılırken bu rakam 2020’de 11 bin 228 olarak kayıtlara geçti. 2021’de ise Ağustos sonu itibarıyla 5 bin 365 araç alıcı buldu. Galeri sahiplerine göre; “2021 sonunda da yıllık rakam 2019-2020 ortalamasına çıkacak”

2019 yılının Ocak ayından 2021 yılının Ağustos ayına kadar geçen 32 ayda ülkemizde toplamda 28 bin 625 araç satıldı.

Ocak 2019 – Ağustos 2021 arasında geçen 32 ayda satılan 28 bin 625 motorlu aracın, 3 bin 614 tanesi “sıfır” olarak nitelendirilen kullanılmamış araç, 25 bin 11 tanesi de “2. el, 3.el” denilen kullanılmış araçların olduğu tespit edildi.

Motorlu Araç İthalatçılar ve Satıcılar Birliği Başkanı İbrahim Akın: “Bir ada ülkesinde 500 kusur galerinin olması normal mi acaba? Aylık satışlar ortada ve ortalama olarak ayda 1000 araba satılıyor. Bu sayı 500 galeriye bölüştürüldüğüne ne düşer? Bir galeri açmadan önce bakanlığın sitesindeki verilere bakıp ona göre bu yatırımı yapmalı.”

Oto galericiler: “Satışlarımız yok denecek kadar az. Bir pastadan 200 dilim kesilirken, şimdi 350 dilim kesiliyor. Galerisi olmayan kişiler de galericilik yapıyor. Ayaklı galericiler vergi vermeden satış yapıyor. Otomotiv sektörü kötü geleceği parlak değil.”

KAÇ ARAÇ SATILDI? 2019: 12 bin 032 2020: 11 bin 228 2021: 5 bin 365 (2021 / Ağustos ayının sonuna kadar)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ne pandemi ne de döviz araç satışlarına etki etti. “Ayda 1000 araç satışı” ortalaması bu yıl da tuttu. 2019’da 12 bin 32 araç satışı yapılırken bu rakam 2020’de 11 bin 228 olarak kayıtlara geçti. 2021’de ise Ağustos sonu itibarıyla 5 bin 365 araç alıcı buldu. Galeri sahiplerine göre; 2021 sonunda da yıllık rakamın 2019-2020 ortalamasına çıkacak.

2019 yılının Ocak ayından 2021 yılının Ağustos ayına kadar geçen 32 ayda ülkemizde toplamda 28 bin 625 araç satıldı.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Motorlu Araç İthalatçılar ve Satıcılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, genelde araç fiyatlarında bir düşüş olmadığını belirtse de, ülkemizde 500’ün üzerinde oto galeri olduğunu ve galeri başına düşen araç satış sayısının çok düşük olduğunu belirtti. Sektörü değerlendiren oto galeri sahipleri de satışlarının düşük olduğunu vurgularken, “Sabah geliyoruz, arabaları bekleyip gidiyoruz” dedi. Galeri sahipleri, başka işle uğraşan birçok kişi veya kurumun da bu sektöre girdiğini aktararak, “Her köşede bir galeri var. Pastanın dilimleri git gide bölünüyor. Başka iş yapanlar bizim önümüzü kesiyor, buna bir çare bulunmalı” ifadelerini kullandı.

Genel satışlarda düşüş yok

Pandemi öncesiyle, şu anki durum kıyaslandığı zaman ülkemizde araç satışlarında pek değişiklik görünmüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’nden alınan verilere göre pandemi öncesindeki son yıl olan 2019 yılında ülkemizde toplamda 12 bin 32 motorlu araç satılırken, pandeminin hayatımıza girmesiyle bu sayı 2020 yılında 11 bin 228 oldu. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında Ağustos ayının sonuna kadar olan bölümde 5 bin 365 motorlu araç satışı gerçekleşti.

Talep genelde kullanılmış araçlara

Ocak 2019 ile Ağustos 2021 yılı arasındaki 32 aylık sürede 28 bin 625 motorlu araç satışı gerçekleşti.

Bu araçların 3 bin 614 tanesi “sıfır” olarak nitelendirilen kullanılmamış araç, 25 bin 11 tanesi de “2. el, 3.el” denilen kullanılmış araçların olduğu tespit edildi.

Buna göre; 2019 yılında 1741 yeni, 10 bin 291 kullanılmış araç, 2020 yılında 1219 yeni, 10 bin 9 kullanılmış, 2021 yılının 8 aylık bölümünde de 654 yeni, 4 bin 711 motorlu araç satışı gerçekleşmiş oldu.

Oto galeri sahipleri ne dedi?

Motorlu Araç İthalatçılar ve Satıcılar Birliği Başkanı İbrahim Akın:

“KDV indirimi sağlaması lazım ki bu orta sınıf arabaları halkımıza satabilelim”

Motorlu Araç İthalatçılar ve Satıcılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, motorlu araç satışlarında bir gerileme olmadığını belirtirken, şu andaki tek sorunlarının KDV indiriminin kalkması ve navlun fiyatlarındaki artış olduğunu dile getirdi. Birçok galericinin stokları sattığını aktaran Akın, bu fiyat yükselişi nedeniyle sattığının yerine yeni araç koyamadığını ifade etti. Akın şöyle konuştu:

“Pandemi bizleri herkes gibi bir süre etkiledi ancak ondan sonra bu açığı biz KDV indirimleriyle ve galerilerin de fiyat indirimiyle vatandaşın araba alımını kolaylaştırdık. Pandemi döneminde galerilerin personel ödemeleri ve diğer giderleri devam etti. Sektör olarak o konuda etkilendik. İstatistiklere rakamsal olarak bakıldığında ortalama yıllık 10 bin araç satışı gerçekleşti. Bu yıl KDV indirimi kalkmasıyla ve navlun ücretleriyle birlikte fiyatlar yine yükseldi. Bu bize de yansıdı. Konteyner başına 5 bin dolar ödediğimiz rakamlar yaklaşık 15 bin dolara çıktı. Araç getirmek neredeyse imkânsız hale geldi. Zaten bugün baktığınızda birçok galerinin stokları azalmıştır ve yerine de araba getirilemiyor. Toplumun bu 15 bin doların da gümrüğünü ödediğimizi bilmesi lazım. Hem arabanın alış fiyatlarını, hem de navlunun da fiyatını ödüyoruz. Haliyle bu da araç fiyatlarına yansıyor. Bize şu anda destek çıkması lazım ve yine KDV indirimi sağlaması lazım ki bu orta sınıf arabaları halkımıza satabilelim. Kar gerçekten çok gerilerde kaldı, hepimiz de bir mücadele veriyoruz. Çünkü biz satmazsak, devletin kasasına da para girmez. Bu unutulmaması lazım… 2 yıldır sıkıntılar içerisindeyiz ve devletten katkı görmedik. Bu gidişle küçük işletmelerin hepsi batacak.

En önemli konulardan biri de bugün 500’ün üzerinde üyemiz var bizim. Yani bir ada ülkesinde 500 kusur galerinin olması normal mi acaba? Aylık satışlar ortada ve ortalama olarak ayda 1000 araba satılıyor. Bu sayı 500 galeriye bölüştürüldüğüne ne düşer? Yani bir galeri açmadan önce bakanlığın sitesindeki verilere bakıp ona göre bu yatırımı yapmalı. ”

Mustafa Üstüner (Üstüner Oto Galeri): “Pandemi döneminde satışlar dengesiz oldu”

“Satış grafiğimiz Ağustos ayında kötüydü, Eylül ayında iyileşmeye girdi ancak dövizdeki artış hızı bunu engelledi ve yine düşüşe geçti. İkinci en büyük sıkıntımız gemi taşımacılığı ile getirdiğimiz araçların yaklaşık yüzde 500’e varan zam yemesidir. Bu bizleri çok etkiliyor. Satışların düşmesinde bir de şöyle bir şey var. Pandemi öncesi hangi aylarda, ne kadar satış olabileceğini tahmin edebiliyorduk, ancak pandeminin hayatımıza girmesiyle bazı aylarda ansızın talep olur, bazı aylarda kimse uğramaz. Yani dengesiz bir hal aldı. Eğer genelleme yapacak olursak, 10-15 yıl öncesiyle şimdiye baktığımız satış oranlarında belki de daha fazla olduğunu görürüz ama genel anlamı bırakıp, herkes kendi özelini değerlendirmesinde galeri sayısının çok olmasından dolayı maalesef kat ve kat satışlarımız geri gittiğini görürüz. Bu bize denetimsizliğin başlangıcıdır. Nasıl olur da, galeri sayısında mantar gibi çoğalma olur anlamış değilim.”

Hüseyin Vaizoğlu (Akrep-Vaizoğlu Oto Galeri): “Bir pastadan 200 dilim kesilirken, şimdi 350 dilim kesiliyor”

“Pandeminin hemen öncesinde satışlar yüzde 50-55’di. Pandemiyle birlikte satışlarımız yüzde 10, yüzde 20’lere geriledi. Bu yıl tamamen sıfır… Bu da devletin KDV oranını kaldırmasından dolayı kaynaklanıyor. Satışların düşmesinde en büyük sebeplerden biri de her noktada bir oto galerinin olmasıdır. Düşünün ki petrol istasyonu, marketi olan kişilerin oto galerisi de var. Bu da bizim maalesef ki önümüzü kapatıyor. Bir pastadan 200 dilim kesilirken, şimdi 350 dilim kesiliyor. Galerisi olmayan kişiler de galericilik yapıyor. Bilgilerini yazıp arabaya asıyorlar, arabayı da yol kenarına bırakıyorlar. Sonra da devlete hiçbir vergi vermeden, 10 bin TL’lere kadar kar elde ederek satış gerçekleştiriyorlar. Ne yazık ki bunun önüne geçilemiyor. Tüm bu anlattıklarım üzerine açıkçası ben geleceğimizin parlak olduğunu da düşünmüyorum. Yavaş yavaş işimi küçültüp bu işten vazgeçmeyi düşünüyorum.”

Hüseyin Tarlasüren (Top Speed Auto): “Kitlemiz farklı olduğu için bizi çok sarsmadı”

“Bizim sattığımız araçlar daha ultra lüks olduğu için süreç biraz bizi de sarstı ama çok da etkilenmedik açıkçası. Ben pandemi öncesini kıyaslayamam çünkü burası tam pandemi içerisinde açıldı. Lüks araç sattığımız için bizim hitap ettiğimiz kitle biraz daha farklı. Buraya gelen müşteri gerçekten araba almak için gelir. Bizi sadece öğrencinin olmaması sarstı diyebilirim.”

Cihan Tortuk (Tortuk Oto Galeri): “Pandemi öncesine göre satışlarda yüzde yüzlük bir düşüş var”

“Araç satışımız yok denecek kadar az. Ancak kirayı ya çıkartıyoruz, ya çıkartmıyoruz diyebilirim. Devletimiz bize vergileri uyguluyor ama al – sat yapan kişilere engel olamıyor. Pandemi öncesiyle kıyaslayacak olursak satışlarda yüzde yüzlük bir düşüş var. Dövizin yükselmesi de bizi çok etkiledi. Ama ilgilenen veya önüne geçmek isteyen var mı yok. Geleceğimiz hiç parlak değil. Her şeyi bırakıp adayı terk etmeyi düşünüyorum.”

Hayrettin Bardak (Bardak Oto Galeri): “Arabalara bekçilik yapıyoruz”

“Döviz böyle olunca, bizim için her şey darmadağın oldu. Pandemi de bizleri çok etkiledi. Pandemi öncesinde KDV indirimi de bize iyi gelmişti. Pandemi girmeden çok iyiydik, şimdi ise çok kötü. Şu anda yaptığımız iş, arabalara bekçilik yapmaktan başka bir şey değil. Sabah geliyoruz, arabaları bekleyip gidiyoruz. En büyük sıkıntılarımızın biri de ayaklı galericilerin olmasıdır. Önüne gelen yolun kenarına araç koyar, satar. Ne vergi, ne fatura, hiçbir şey yok ve bizim önümüzü keser.”

Erkan Ballıkaya (Erol Auto): “Sektör kötü durumda…”

“Dövizin yükselişiyle birlikte son dönemde araç satışlarında bir durgunluk söz konusu. Bir dönem yapılan KDV indirimlerinin bitmesiyle birlikte işlerde bir düşüş oldu. Buna bir de galeri sayısının fazla oluşunu da eklersek sektörün ne kadar kötü durumda olduğunu anlayabiliriz. Biz yaklaşık 19-20 yıldır sektörün içerisindeyiz. Gidişat kötüye gidiyor. Şu anda pandemiden dolayı araç getirme de zorlaştı, fiyatlar yükseldi.”