32 araç trafikten men edildi, 2 sürücü tutuklandı

Trafik Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.816 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 290 sürücü, çeşitli trafik suçlarından dolayı rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatılırken 32 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının 111’ini yasal hız sınırının üzerinde araç kullanmak, 12’sini alkollü araç kullanmak, 3’ünü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 6’sını sigortasız araç kullanmak, 11’ini sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 19’unu emniyet kemeri takmamak, 10’unu muayenesiz araç kullanmak, 22’sini seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’ini trafik ışıklarına uymamak ve 88’ini ise diğer trafik suçları oluşturdu.