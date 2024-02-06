"31 Ocak itibariyle açlık sınırı 20 bin 933 TL"

KTAMS, 31 Ocak itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 20 bin 933 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Sendika başkanı Güven Bengihan, “Yapmış olduğumuz çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 178,92 TL aylık 5367,6 TL; yetişkin bir erkek için günlük 186,69 TL aylık 5600,7 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 198,99 TL aylık 5969,7 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 133,18 TL aylık 3995,4 TL’dir” dedi.

“Söz verildiği gibi denetim yapılmalı”

Bengihan, şöyle devam etti:

“Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 20933 TL’dir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2024 Ocak ayında %3.84 enflasyon meydana gelmiştir. Yıllık enflasyon ise % 85.81 olmuştur.

Ülkemizde Türk Lirası kullanılmasına, birçok ürünün de Türkiye’den ithal edilmesine rağmen aylık hayat pahalılığının Türkiye’de %6.70 bizde ise %3.84 olarak çıkması; hayat pahalılığı hesaplamasında baz alınan sepetin, sendikamızın tüm ısrarlı taleplerine rağmen 2015 yılından beri güncellenmemesinin sonucudur. Çalışanların alım gücünün korunması açısından büyük önem taşıyan hayat pahalılığı ödeneğinin anlamını yitirmesine neden olan bu durumun ortadan kaldırılması için sepetin acilen güncellenmesini, ayrıca hayat pahalılığını artıran keyfi fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için, Başbakanın söz verdiği gibi etkin denetim yapılmasını talep ederiz.”