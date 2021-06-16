31 bin TL’yi zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Lefkoşa’da meydana gelen ‘müstahdem tarafından hırsızlık’ meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.H., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olguları aktardı.

Polis, zanlının 2020-5 Haziran 2021 tarihleri arasında müstahdemi olduğu Tamçağ LTD. isimli işyerinde haşere ilaçlama bölümünde çalışan zanlının şirket adına tahsil ettiği 31 bin TL’yi zimmetine geçirdiğini anlattı.

Polis, zanlının tahkikata etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının benzeri suçtan teminatı olduğunu ve çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.