3000 Euro sahte parayla yakalandılar: 3 tutuklu

Lefkoşa’da sahte para tedavüle sürdüğü için tutuklanan zanlılar S.I, A.A.S ve A.I.G mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Doğukan Can, zanlıların "Sahte banknot tasarrufu, Sahte banknotu tedavüle sürme" suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, 4 Ekim 14:30 sularında Lefkoşa Türkiye İş Bankası Şubesi’nde S.I ve A.A.S'nin tasarruflarında bulundurdukları toplam 2500 Euro sahte parayı vezne görevlisine vererek tedavüle sürdüklerini belirtti. Polis, ayni gün A.A.S’ye ait evde mahkeme emri ile bir arama yapıldığını ve yapılan bu arama esnasında, ayni adreste sakin A.I.G’nin tasarrufunda 1500 Euro nakit para bulunduğunu anlattı. Polis, zanlının tasarrufundaki 500 Euro paranın da sahte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, söz konusu sahte paraların emare olarak zapt edildiğini belirtip, üç zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili tahkikatının devam ettiğini belirten polis, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata olumsuz yönde etki edebileceğini belirtti, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.