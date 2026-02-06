30 iş yeri denetlendi, 2 işletmenin faaliyeti durduruldu

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Ocak 2026 döneminde yapılan denetimlerde toplam 30 iş yeri denetlendi, bir restoran ile bir soğuk hava deposu işletmesinin faaliyeti durduruldu.

Sağlık Şubesi, Ocak 2026 döneminde 4 market, 9 restoran/cafe, 2 kreş/etüt, 2 kasap, 3 gıda ve temizlik deposu, 1 gıda imalathanesi, 2 fırın, 3 balıkçı, 1 süt ve süt ürünleri imalathanesini denetledi. Hijyen, gıda güvenliği kurallarına uymayan gıda üretim fabrikası ile soğuk hava deposu işletmesine ceza kesildi.

Ocak 2026 denetimlerinde 40 adet gıda ürünü, 2 kg et/tavuk, 2 adet ekipman, 50 adet kozmetik ürünü müsadere edildi.