“Halkı pahalı elektriğe mahkûm eden bu düzene sessiz kalmayacağız”

Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), enerji alanında kamu yararını yok sayan uygulamalara karşı ortak mücadele kararı aldığını bildirdi.

MMO ve EL-SEN’den yapılan ortak yazılı açıklamada, “Halkı pahalı elektriğe mahkûm edenlerin, kendi ihtiyaçları için kamu arazilerini kullanması kabul edilemez. Enerji Komitesi’nde alınan ve AKSA merkezli rant düzenini besleyen kararlar, kamu zararına yol açmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Kamu arazilerinin tahsisine ilişkin tüm teknik, hukuki ve ekonomik verilerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiği kaydedilen açıklamada, aksi halde sürecin yargıya taşınacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, “Enerji üretimi kamusal bir hizmettir. Yeni rant düzenlerine, keyfi anlaşmalara ve enerji arz güvenliğinin ipotek altına alınmasına sessiz kalmayacağız. Makina Mühendisleri Odası ve EL-SEN olarak, bu sürecin karşısında durmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” denildi.