30 bin öğrenci nerede?

Serap ŞAHİN

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, meclis kürsüsünde yaptığı son konuşmasında Eğitim Bakanlığı’nın yükseköğrenim rakamlarını açıkladı, 2023-2024 eğitim yılında üniversitelerde toplam 108 bin 180 öğrenci kaydı olduğunu söyledi.

Verilere göre 14 bin 594’ünün “KKTC” yurttaşı, 49 bin 47’sinin TC yurttaşı, 44 bin 539’unun ise diğer ülkelerden olduğunu belirten Özuslu, toplamda 93 bin 586 yabancı öğrenci olduğunu ancak Muhaceret Dairesi’nin kayıtlarında ise “öğrenci izni”ne sahip sadece 63 bin 613 yabancı görüldüğüne dikkat çekti, 29 bin 973 yabancı öğrencinin nerede olduğunu sordu.

YENİDÜZEN konuyla ilgili tarafları aradı; 30 bine yakın öğrencinin nerede olduğunu sordu, bununla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorguladı.

YENİDÜZEN’e açıklama yapan Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca “Elimizde rakamsal bir veri yok” dedi, sorunlarla ilgili çalışma yaptıklarını yakın dönemde net bilgiler olacağını söyledi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da öğrenci statüsündeki 30 bin kişinin kayıp olduğuna yönelik yapılan açıklamayı “Yalan” olarak niteledi, “Rastgele rakamlar söyleyip infial yaratılmasın” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, “Sami Bey bu verileri nereden aldıysa kaynak açıklasın” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Sami Özuslu, tüm verileri resmi kaynaklardan aldığını açıkladı, verilerden birinin Eğitim Bakanlığının meclis komitesine gönderdiği rakam olduğunu söyledi. Diğer verinin ise Muhaceret Dairesi kayıtlarındaki “öğrenci izni” olan kayıtlar olduğunu belirtti. Özuslu, “Eğitim Bakanı verilere hâkim değilse, bu verileri önüne koyup analiz yapmıyorsa başkaları analiz yaptığında şikâyet etmesin” dedi, “Bu verilere göre 30 bin öğrenci nerededir?” sorusunu sordu.

YÖDAK Başkan Vekili Prof.Dr. Hasan Amca

“Elimizde rakamsal bir veri yok”

“Elimizde rakamsal bir veri yok” diyen YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Amca, söz konusu öğrencilerin hangi üniversitelerden onay alarak, öğrenci statüsünde ülkeye geldiğine dair bakanlığın YÖKAS sisteminde kayıtlı olduğunu ancak YÖDAK’ DA ayrı ayrı bir liste olmadığını belirtti. Amca, bu konuda çalışma yapmak üzere Eğitim Bakanlığı’nda olduklarını söyledi, “Bu konularda olan sıkıntıların çözümüne çalışıyoruz” dedi. Yakın dönemde daha net bilgiler olacağına işaret eden Amca, “Şu an veri yok” ifadesini kullandı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu

“Rastgele rakamlar söyleyip infial yaratılmasın”

Öğrenci statüsündeki 30 bin kişinin kayıp olduğuna yönelik yapılan açıklamayı “Yalan” olarak niteleyen Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Mecliste olmadığım için cevap veremedim” dedi.

Çavuşoğlu, “Kesinlikle böyle bir tespit ya da çalışma yoktur. Sami Bey bu rakamı kimden aldıysa açıklamak zorundadır. Muhacerete de sordum ‘Böyle bir çalışma ve tespit yoktur’ denildi. Bakanlığın da böyle bir tespiti yok. Sami Bey bu verileri nereden aldıysa kaynağını açıklamak durumundadır. Rastgele rakamlar söyleyip de infial yaratılmasın” şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Sami Özuslu

“Verilerin kaynağı Eğitim Bakanlığı ve Muhaceret Dairesi”

Tüm verileri resmi kaynaklardan aldığın vurgulayan CTP Milletvekili Sami Özuslu, meclis kürsüsünde 2 rakam sunduğunu kaydetti. Özuslu, verilerden birinin kaynağının Eğitim Bakanlığı olduğunu, doğrudan YÖDAK Araştırma Komitesi’ne getirilen evrak olduğunu belirtti. Evrakın, son 5 yılın yükseköğrenim rakamlarını gösteren yazılı belge olduğuna işaret eden Özuslu, 2023-2024 yılı verilerine göre 108 bin 180 öğrencinin üniversitelerde kayıtlı öğrenci olduğunu, bunun Eğitim Bakanlığının meclis komitesine gönderdiği rakam olduğunu söyledi.

14 bin 594 kayıtlı öğrencinin “KKTC” yurttaşı olduğunu, 93 bin 586 öğrencinin ise TC ve diğer ülkelerden oluşan öğrenciler olduğunu kaydeden Özuslu, diğer rakamı ise bizzat Muhaceret Dairesi Müdürü’nden aldığını dile getirdi. Özuslu, “öğrenci izni”ne sahip 63 bin 613 yabancı öğrenci olduğunu belirtti. Özuslu, bu rakamın içinde eğitim kurumları olarak adlandırılan kurs okullarının da olduğunu vurguladı.

Ülkede yasal görünen yabancı öğrenci sayısının 63 bin 613 olduğuna dikkat çeken Özuslu, 93 bin 586 öğrenci sayısından bu sayıyı çıkardığında geriye kalan 29 bin 973 yabancı öğrenci olduğunu vurguladı. Özuslu, “Eğitim Bakanı verilere hâkim değilse, bu verileri önüne koyup analiz yapmıyorsa başkaları analiz yaptığında şikâyet etmesin” dedi, “Bu verilere göre 30 bin öğrenci nerededir?” sorusunu sordu