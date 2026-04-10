3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kokain, hintkeneviri ve metamfetamin türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf başlıkları altında 10 davadan yargılanan sanık Osama Ali Muhammed İsmail hakkındaki dava karara bağlandı. 31 Ekim 2025 tarihinden beri merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak buluna sanık, 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan Cemaller, sanığın 10 davadan itham edildiğini ve tümünü kabul ettiğini söyledi. Sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini kaydeden başkan, ceza takdir ederken tüm unsurların değerlendirildiğini söyledi. Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlardan olduğunu belirtti. Başkan, sanığın tasarrufunda aralarında tehlikeli tür uyuşturucuların da bulunmasını, verme suçunu işlemesini, hintkeneviri miktarının 276 gram olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Başkan Cemaller, sanığın başkasının yönlendirmesiyle suçu işlemiş olmasını, genç ve sabıkasız oluşunu, polise yardımcı olmasını ise lehine değerlendirdikten sonra 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde sanık ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi almış, saat 16.00 sıralarında Gönyeli Bulvarında onları araçla hareket halinde tespit etmişti. Sanık ile sürücü araçtan çıkarak koşarak kaçmış, İsmail 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalanmıştı. Yakalanan sanığın evinde yapılan aramada 276 gram ağırlığında Hintkeneviri türü 11 gram ağırlığında Kokain, 13 gram metamfetamin 87 bin TL ve 50 euro bulunarak, emare alınmıştı. Olay yerinden kaçan şahıs ile suçla bağlantılı 2 kişi aranan şahıs edilmiş ancak sanıklar tespit edilememişti. Sanık İsmail’in aranan şahısların yönlendirmesiyle uyuşturucu satıp, parasını aranan şahıslardan biri olan O.A.’ya verdiği belirtilmişti.